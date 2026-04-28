かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた、実業家の与沢翼さん（43）が、2026年4月23日にXとインスタグラムを更新。自撮り写真を公開し、イケメンだと注目を集めている。1か月半で9キロ減量与沢さんは26年3月4日、ダイエットを開始したことをSNSで報告した。当初は体重が73.65キロ、体脂肪率が26.4％だったが、4月23日には、体重が64.65キロ、体脂肪率が22.5％になったことを明かしていた。そして、同日更