かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた、実業家の与沢翼さん（43）が、2026年4月23日にXとインスタグラムを更新。自撮り写真を公開し、イケメンだと注目を集めている。

1か月半で9キロ減量

与沢さんは26年3月4日、ダイエットを開始したことをSNSで報告した。当初は体重が73.65キロ、体脂肪率が26.4％だったが、4月23日には、体重が64.65キロ、体脂肪率が22.5％になったことを明かしていた。

そして、同日更新のSNSで、「タイの通販で、151バーツ（744円）で買ったパジャマが届きましたよ。着心地よくて、びっくり(笑)」と投稿。パジャマを着た自撮り写真を公開した。頭は白髪交じりで、ダイエット効果か、目はパッチリ、輪郭はスッキリして見える。

コメント欄には「めちゃくちゃかっこよくなってないですか？」「痩せてイケメンになってる！ この状態が続けば良いね」「3度見しました めっちゃかっこいい」「この写真びっくりです。ほんと見違えましたね」などと書き込まれている。

反響を受け、与沢さんは4月25日、「残り9.4kg減、マジで頑張ります！ 食事制限＋今日から、街を歩いてみよ」と投稿した。