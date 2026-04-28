「地獄に堕ちるわよ」で戸田恵梨香が演じた細木数子と生田斗真が演じた大物ヤクザの熱き契り。実在の細木数子にも大物ヤクザの後ろ盾は存在した。かつて「山健組にあらずんば山口組にあらず」とまで謳われ、権勢の頂点を極めた山健組を実際に支えていたと言われるのが山健夫人・山本秀子である。天下の山健組を「実態は山秀組」とまで言わしめた「女やくざ」の極北と細木数子、その器量の違いを『細木数子魔女の履歴書』著者溝口