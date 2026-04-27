斬新わんわんマシン！ホンダは、家族の一員である愛犬と、より楽しく快適に移動できる新しい価値を追求した一台を開発していました。 20年以上前に、犬の視点に立って設計され、人と犬が対等にドライブを楽しめる空間を示したのは「W.O.W Concept（ワオ コンセプト）」です。 【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「ちいさな“6人乗り“ミニバン」です！ 画像で見る（60枚）このコンセプトカーは、2005年10月に開催された「