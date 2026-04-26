２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散してフリーとなり、今月京都に移住した誠子が、最新ショットを披露した。２６日までにインスタグラムを更新し、涼しげなブラウスやジャケットを着こなす姿をアップ。コンビ時代よりも落ち着いて上品な雰囲気をまとい、「私がお洋服を好きになれたのは『せいちゃんは服が似合うね』って、ゆりえちゃんが言ってくれたからです。この日も私の好きなお洋服に出会わせてくれま