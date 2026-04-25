今年の夏、県美術館で開かれる「テオ・ヤンセン展」のプレイベントが黒部市で開かれ、生き物のように動く作品「ストランドビースト」が県内で初披露されました。黒部市のパッシブタウンで開かれたこのイベントは、KNBなどで作る実行委員会が開いたものです。オランダの造形作家「テオ・ヤンセン」が製作した、風を動力にまるで生き物ように歩き出す作品「ストランドビースト」が会場に登場しました。午前の初回は風が