◆フェアモント東京最上階で楽しむ、日曜限定ブランチを編集部レポ！2段スタンドのシーフード、スイーツビュッフェ、ジンラボもフェアモント東京の最上階に位置する「DRIFTWOOD BAR & GRILL」では、2026年4月より「フェアモント サンデーブランチ」を開催。日曜だけの限定ブランチで、2段スタンドのシーフードプラッター、選べるグリル料理、スイーツビュッフェ、バーテンダーによるカクテルなど、贅沢尽くしのコースに。そこ