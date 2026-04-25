フェアモント東京最上階で楽しむ、日曜限定ブランチを編集部レポ！2段スタンドのシーフード、スイーツビュッフェ、ジンラボも
◆フェアモント東京最上階で楽しむ、日曜限定ブランチを編集部レポ！2段スタンドのシーフード、スイーツビュッフェ、ジンラボも
フェアモント東京の最上階に位置する「DRIFTWOOD BAR & GRILL」では、2026年4月より「フェアモント サンデーブランチ」を開催。日曜だけの限定ブランチで、2段スタンドのシーフードプラッター、選べるグリル料理、スイーツビュッフェ、バーテンダーによるカクテルなど、贅沢尽くしのコースに。そこで、編集部メンバーが詳細をレポート。東京タワーを間近に望む絶景も楽しめ、非日常のひとときがかないました。
フェアモント東京の日曜限定「フェアモント サンデーブランチ」を編集部が体験
フェアモント東京の最上階にある「DRIFTWOOD BAR & GRILL（ドリフトウッド バー＆グリル）」では、2026年4月より「フェアモント サンデーブランチ」がスタート。シーフードもグリル料理も味わえ、食と演出が楽しめる特別な体験がかなうと話題に。そこで、日曜日だけ開催される限定のコースを編集部のメンバーがレポート。
43階のレストランに到着すると、まず目に飛び込んでくるのは都心の絶景。東京タワーも間近に感じられるんですよ。DJによる心地よいサウンドも相まって、気分が一気に高まっていきます。
そして、2段スタンドが登場した瞬間、ますますテンションが上がります。海老や蛤、旬の魚介がずらりと並ぶ、シーフードプラッター。海の恵みを存分に楽しめて幸せな気分に。しかもトロリーサービスで好きなだけ追加できるのも最高。
シーフードを満喫したあとは、いよいよメインディッシュへ。10種類から選べる中、今回は「SURF&TURF エッグベネディクト」をセレクト。炭火で香ばしく焼き上げた国産牛のジューシーさと、濃厚ないくらの組み合わせが絶妙で、口いっぱいに旨みが広がります。
デザートはビュッフェスタイルに。「いちご桜ショートケーキ」や「桜シューケット」など、春らしい華やかなスイーツが並び、見た目のかわいさにもときめきが止まりません。
さらに、「DIYジンラボ」では、フレッシュハーブやフルーツを選び、バーテンダーがその場で一杯を仕上げてくれる贅沢な体験も。
目の前に広がる絶景をはじめ、フォトジェニックで絶品の料理、シーフードやデザートを選ぶ楽しさ、DJの音楽…、新しい刺激がたくさんあり、五感すべてを満たしてくれるひとときでした。パートナー、友人など、大切な人と訪れるのにおすすめです。
目前には東京タワーの美景も。ホテル最上階のダイニングで、美食とカクテルを堪能
フェアモント東京の最上階・43階に位置する、スペシャリティー バー＆レストラン「DRIFTWOOD BAR & GRILL」。
洗練されたモダンでスタイリッシュな空間が美しく、足元から天井へと続く開放的な窓の先には、息をのむような絶景が。都心のパノラマが眼下に広がり、目前には東京タワーを望むロマンティックな眺望も。迫力あふれる光景にきっと見入ってしまうはず。
そんな天空のダイニングで味わえるのは、西洋の技法と日本の感性、旬の食材を掛け合わせた一皿。炭火で丁寧に仕上げるグリル料理を中心に、職人技と独創性が光る極上の料理がそろう。
さらにバーでは、「DRIFTED」をテーマに、世界各都市と日本のエッセンスを掛け合わせたカクテル、厳選されたラインをラインナップ。美食とともにペアリングを楽しんでみて。
非日常のひとときを味わえるバー＆レストランは、大切な人と訪れるのにぴったり。
トロリーサービスも魅力！海の幸も大地の恵みも堪能する、日曜だけの特別なブランチ体験
週に一度、日曜日だけ体験できる「フェアモント サンデーブランチ」。アメリカ発祥の遊び心あふれる料理「SURF＆TURF」から着想を得たコースで、ラグジュアリーホテルならではの贅沢なひとときがかなう。
コースの幕開けは、“海の恵み”を堪能するシーフードから。2段スタンドが運ばれてきた瞬間、その華やかさに心が躍るはず。「ポーチシュリンプ」や「蛤のスチーム」をはじめ、海の幸を贅沢に盛り込んだシグネチャーの「シーフードプラッター」に加え、「ずわい蟹ケーキ」や「雲丹のクランペット」など、ホテルならではの繊細な料理も並ぶ。さらにトロリーサービスで、これらの料理を好きなだけ楽しめるのも嬉しいポイントに。
続いて、“大地の恵み”を感じるメインディッシュへ。国産牛といくらの旨みが重なり合う「SURF＆TURF エッグベネディクト」や、西京味噌を加えたポートワインソースで味わう「オーストラリア産アンガスビーフサーロイン」など、炭火で焼き上げるグリルメニューを中心にラインナップ。気分に合わせて一皿をセレクトして。
デザートは、心ときめくスイーツビュッフェスタイル。「いちご桜ショートケーキ」や「桃のパンナコッタ」など、春らしい優美なスイーツが並び、思わず見惚れてしまいそう。
さらに注目なのが、「DIYジンラボ」。バーテンダーが厳選した国内外のジンに、フレッシュハーブやフルーツを自由に組み合わせ、その場で一杯を仕立ててくれる。自分だけのカクテルが完成する特別な体験に、心まで満たされるはず。
今回訪問したレストラン
店名：DRIFTWOOD BAR & GRILL／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S フェアモント東京43F
フェアモント東京の最上階に位置する「DRIFTWOOD BAR & GRILL」では、2026年4月より「フェアモント サンデーブランチ」を開催。日曜だけの限定ブランチで、2段スタンドのシーフードプラッター、選べるグリル料理、スイーツビュッフェ、バーテンダーによるカクテルなど、贅沢尽くしのコースに。そこで、編集部メンバーが詳細をレポート。東京タワーを間近に望む絶景も楽しめ、非日常のひとときがかないました。
フェアモント東京の日曜限定「フェアモント サンデーブランチ」を編集部が体験
フェアモント東京の最上階にある「DRIFTWOOD BAR & GRILL（ドリフトウッド バー＆グリル）」では、2026年4月より「フェアモント サンデーブランチ」がスタート。シーフードもグリル料理も味わえ、食と演出が楽しめる特別な体験がかなうと話題に。そこで、日曜日だけ開催される限定のコースを編集部のメンバーがレポート。
43階のレストランに到着すると、まず目に飛び込んでくるのは都心の絶景。東京タワーも間近に感じられるんですよ。DJによる心地よいサウンドも相まって、気分が一気に高まっていきます。
そして、2段スタンドが登場した瞬間、ますますテンションが上がります。海老や蛤、旬の魚介がずらりと並ぶ、シーフードプラッター。海の恵みを存分に楽しめて幸せな気分に。しかもトロリーサービスで好きなだけ追加できるのも最高。
シーフードを満喫したあとは、いよいよメインディッシュへ。10種類から選べる中、今回は「SURF&TURF エッグベネディクト」をセレクト。炭火で香ばしく焼き上げた国産牛のジューシーさと、濃厚ないくらの組み合わせが絶妙で、口いっぱいに旨みが広がります。
デザートはビュッフェスタイルに。「いちご桜ショートケーキ」や「桜シューケット」など、春らしい華やかなスイーツが並び、見た目のかわいさにもときめきが止まりません。
さらに、「DIYジンラボ」では、フレッシュハーブやフルーツを選び、バーテンダーがその場で一杯を仕上げてくれる贅沢な体験も。
目の前に広がる絶景をはじめ、フォトジェニックで絶品の料理、シーフードやデザートを選ぶ楽しさ、DJの音楽…、新しい刺激がたくさんあり、五感すべてを満たしてくれるひとときでした。パートナー、友人など、大切な人と訪れるのにおすすめです。
目前には東京タワーの美景も。ホテル最上階のダイニングで、美食とカクテルを堪能
フェアモント東京の最上階・43階に位置する、スペシャリティー バー＆レストラン「DRIFTWOOD BAR & GRILL」。
洗練されたモダンでスタイリッシュな空間が美しく、足元から天井へと続く開放的な窓の先には、息をのむような絶景が。都心のパノラマが眼下に広がり、目前には東京タワーを望むロマンティックな眺望も。迫力あふれる光景にきっと見入ってしまうはず。
そんな天空のダイニングで味わえるのは、西洋の技法と日本の感性、旬の食材を掛け合わせた一皿。炭火で丁寧に仕上げるグリル料理を中心に、職人技と独創性が光る極上の料理がそろう。
さらにバーでは、「DRIFTED」をテーマに、世界各都市と日本のエッセンスを掛け合わせたカクテル、厳選されたラインをラインナップ。美食とともにペアリングを楽しんでみて。
非日常のひとときを味わえるバー＆レストランは、大切な人と訪れるのにぴったり。
トロリーサービスも魅力！海の幸も大地の恵みも堪能する、日曜だけの特別なブランチ体験
週に一度、日曜日だけ体験できる「フェアモント サンデーブランチ」。アメリカ発祥の遊び心あふれる料理「SURF＆TURF」から着想を得たコースで、ラグジュアリーホテルならではの贅沢なひとときがかなう。
コースの幕開けは、“海の恵み”を堪能するシーフードから。2段スタンドが運ばれてきた瞬間、その華やかさに心が躍るはず。「ポーチシュリンプ」や「蛤のスチーム」をはじめ、海の幸を贅沢に盛り込んだシグネチャーの「シーフードプラッター」に加え、「ずわい蟹ケーキ」や「雲丹のクランペット」など、ホテルならではの繊細な料理も並ぶ。さらにトロリーサービスで、これらの料理を好きなだけ楽しめるのも嬉しいポイントに。
続いて、“大地の恵み”を感じるメインディッシュへ。国産牛といくらの旨みが重なり合う「SURF＆TURF エッグベネディクト」や、西京味噌を加えたポートワインソースで味わう「オーストラリア産アンガスビーフサーロイン」など、炭火で焼き上げるグリルメニューを中心にラインナップ。気分に合わせて一皿をセレクトして。
デザートは、心ときめくスイーツビュッフェスタイル。「いちご桜ショートケーキ」や「桃のパンナコッタ」など、春らしい優美なスイーツが並び、思わず見惚れてしまいそう。
さらに注目なのが、「DIYジンラボ」。バーテンダーが厳選した国内外のジンに、フレッシュハーブやフルーツを自由に組み合わせ、その場で一杯を仕立ててくれる。自分だけのカクテルが完成する特別な体験に、心まで満たされるはず。
今回訪問したレストラン
店名：DRIFTWOOD BAR & GRILL／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S フェアモント東京43F