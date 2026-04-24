イスラエルのカッツ国防相がイランとの戦争の再開に言及した/Aggelos Nakkas/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルのカッツ国防相は23日、「イランを暗黒時代に戻す」準備ができているとの認識を示した。国防省で行われた情勢評価会議で述べた。イランとの戦争の再開に向けて意欲を表明した形だ。「標的は特定している」とカッツ氏は明言。現状は米国が戦争再開の「ゴーサイン」を発するのを待っているところだとした。その上で「ハ