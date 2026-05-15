万能素材「ナフサ」の正体イスラエルやイランなどを巡る中東情勢の緊迫化が止まらない。原油価格の高騰や供給不安は避けられず、ニュースでは連日「ガソリン代や物価へのさらなる打撃」が懸念されている。そもそも、なぜ、あのドロドロの黒い液体がこれほどまでに姿を変え、広範囲に使われているのか？「それはナフサから、すべての化学産業が始まっているからです」と言うのは、早稲田大学先進理工学部の松方正彦教授。原油は石油