ユニクロ（UNIQLO）が、ラグジュアリーブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」とコラボレーションした「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションを5月22日に発売開始します。ユニクロと同ブランドがコラボするのは初めてで、ウィメンズ8アイテム、ガールズ5アイテムが展開されます。【画像】フリル＆シャーリングかわいらしいアイコニックなデザインばかり！コレクション全アイテムを一挙にチェック