ユニクロ（UNIQLO）が、ラグジュアリーブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」とコラボレーションした「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションを5月22日に発売開始します。ユニクロと同ブランドがコラボするのは初めてで、ウィメンズ8アイテム、ガールズ5アイテムが展開されます。

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同ブランドのセシリー・バンセンさんは、以前から子ども服にも興味を持っていたといい、今回、初めてガールズラインを発表。同コレクションでは、大人とのペアリングスタイルも楽しめるフリルTシャツやワンピース、シャーリング加工が施されたトップスやスカートなどがラインアップされており、単品、またはセットアップとしても楽しめます。伸縮性のある素材などを採用し、着心地のよさにもこだわっているということです。

バンセンさんは、「ユニクロと初めてコラボレーションできることを、とてもうれしく思っています」と喜びを述べつつ、「私はこれまで、毎日の暮らしで自然に身に着けられ、長く大切にしていただける服づくりを大切にしてきました。それはまさに、ユニクロの『LifeWear』の考え方とも深く通じるものです。コレクションを通して、その思いを世界中の女性や女の子たちと分かち合えることを、心から楽しみにしています」とコメントしています。

オンラインストアでは、同月8日午前8時15分から先行予約販売も実施します。

