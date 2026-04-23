株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、吉野家で同じメニューを食べていることを報告した。【画像】量多い！吉野家で毎回注文するメニュー定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「20日は酔って早く寝て21日は早く目覚めたので、朝ご飯を吉野家で。牛さば定食は写真右上のように844円ですが、朝食はサラダがついて666円」と吉野家に行ったことを報