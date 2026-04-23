資産7億円の桐谷さん、吉野家のおすすめ発表 同じメニュー食べ続ける「朝食はサラダがついて」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、吉野家で同じメニューを食べていることを報告した。
【画像】量多い！吉野家で毎回注文するメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「20日は酔って早く寝て21日は早く目覚めたので、朝ご飯を吉野家で。牛さば定食は写真右上のように844円ですが、朝食はサラダがついて666円」と吉野家に行ったことを報告。先日も同じメニューを注文していた。
続けて「夜は5月迄のグルメ杵屋の券が沢山あるので2日連続お寿司になりますが、新大久保駅前の魚べいへ。ほっき貝は1000円にする為」と優待券でさまざまな店舗で食事した写真を投稿した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】量多い！吉野家で毎回注文するメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「20日は酔って早く寝て21日は早く目覚めたので、朝ご飯を吉野家で。牛さば定食は写真右上のように844円ですが、朝食はサラダがついて666円」と吉野家に行ったことを報告。先日も同じメニューを注文していた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。