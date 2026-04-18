ホルムズ海峡をめぐって、有志国の首脳会合が開かれました。船舶の安全確保へ、イギリスとフランスが主導して、多国籍部隊を結成することが決まりました。【映像】握手を交わすマクロン大統領とスターマー首相神志那諒リポ「イギリスのスターマー首相が今到着しました。ホルムズ海峡の安全確保についておよそ30カ国の首脳らと議論します」パリで17日、ホルムズ海峡をめぐり、有志国による首脳会合がオンラインを交えて開かれま