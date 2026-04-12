米国とイランの協議が行われたホテル近くに設置された看板＝12日、パキスタン・イスラマバード（AP＝共同）【イスラマバード、ワシントン共同】米国とイランの戦闘終結に向けたパキスタンの首都イスラマバードでの協議は12日、合意に至らずに終了し、双方の代表団は帰国の途に就いた。米代表団を率いたバンス副大統領は協議終了後「核兵器を開発しないという意思が見られない」とイランを批判。イランメディアは、イランが事実上