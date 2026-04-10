質量約2kgの軽量なトラスコ中山（TRUSCO）の平台車が、Amazonで32%OFFのセール中となっている。4月10日（金）現在、参考価格が5,430円のところ、3,710円で購入可能だ。 均等荷重が100kgのため、重量のある機材でも安心して楽に運搬できる。4輪すべてにストッパーを備えており、平台車同士の連結にも対応。 外形寸法は38.5×51.5cmなので、コンテナボックスなどに収納した機材やカメラバッグの運搬なら1台でも