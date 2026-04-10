経済格差の拡大がますます進む日本。この状況に政府は「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げ、「NISA」を推進しているが、果たしてこの施策によって日本は本当に豊かになるのか。登録者数100万人を超える人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営するすあし社長に解説してもらう。 【画像】『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』   ※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日