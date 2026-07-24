製造業
『製造業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月1日
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トランプ関税と原油高騰が重なり、日本は「お金を積んでも買えない」事態も
エコノミスト崔真淑氏は物価上昇などの悪影響が最低2年続くと予測している
ABEMA TIMES
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習近平政権を静かに蝕む水危機、穀物自給率98%の数字に隠された実態
国家の中枢が集中する中国北部は水資源が全体の19%しかなく、南水北調への依存が深刻だという
プレジデントオンライン
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
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ベテラン経理社員が3000万円横領、即日解雇で社長が法的危機に直面
ギャンブル依存による借金が動機で、架空請求書を使い会社口座から送金していたとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月28日
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部品メーカーが日産離れを加速、トヨタとの向き合い方に大きな差
日産は値引き要求が厳しい上、部品メーカーの改善提案に応じないという
プレジデントオンライン
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脳が疲れたときの甘いもの「摂り方」を間違えると逆効果か
空腹時の糖分摂取は血糖値の急上昇と急降下を招き、眠気や過食などの反動が起こるそう
プレジデントオンライン