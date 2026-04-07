◇MLB レンジャーズ2-1マリナーズ(日本時間7日、グローブライフ・フィールド)昨季両リーグ最多60ホームランを記録し、本塁打王＆打点王を記録したマリナーズのカル・ローリー選手が待望の第1号を記録しました。WBCではスター集団の一員として出場したローリー選手でしたが、3試合に出場して9打数ノーヒット、5三振と活躍することが出来ませんでした。そして開幕を迎えた後も、8打席連続三振と不調が続いていましたが、9打席目でヒ