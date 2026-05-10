スコットランドの名門セルティックに所属する旗手怜央は、このままピッチに立つ機会を十分に得られないままシーズンを終えることになるのだろうか。加入以降、中盤に欠かせない主力のひとりだった旗手。だが、今季は精彩を欠くパフォーマンスをたびたび批判され、直近ではマーティン・オニール暫定監督の下で出場機会を失っている。シーズン途中からスタメンを外れている28歳のMFは、３月１日のレンジャーズとのダービーで途