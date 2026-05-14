キュラソーサッカー連盟は13日、ディック・アドフォカート氏(78)をキュラソー代表監督に任命することが決まったと発表した。同監督は今年2月下旬、娘の健康問題を理由に辞任しており、3か月間での電撃復帰となった。アドフォカート監督は1994年のアメリカW杯で母国オランダ代表を率いた他、再任したオランダ代表でEURO2004、韓国代表で2006年のドイツW杯にも出場したベテラン指導者。UAE、ベルギー、ロシア、セルビア、イラク