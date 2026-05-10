セルティックに所属する日本代表FW前田大然が4試合連続ゴールで勝利に貢献した。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第36節が10日に行われ、セルティックはレンジャーズとのオールドファームに臨んだ。セルティックに所属する前田は前節不詳が疑われたものの先発出場。MF旗手怜央はベンチスタートとなった。2位のセルティック（勝ち点73）と3位のレンジャーズ（勝ち点69）の直接対決。首位のハーツはすでに