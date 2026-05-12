まだタイトルレースは決着していない。だが、伝説となったことは確かだ。セルティックの前田大然は５月10日、スコットランドリーグ第36節のレンジャーズ戦を３−１で制した。先制を許すも追いつくと、後半に前田が２ゴール。逆転勝利で宿敵を沈めている。前日の試合で引き分けていた首位ハーツとは、これで１ポイント差となった。最終戦の直接対決に向け、セルティックを大きく後押しする白星だ。立役者となったのが、美し