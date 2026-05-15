◇ナ・リーグカブス2―0ブレーブス（2026年5月14日アトランタカブスは14日（日本時間15日）、敵地でのブレーブス戦に勝利を収め、連敗を4で止めた。先発のベン・ブラウン投手（26）が強打のブレーブス打線を相手に、4回1安打無失点と好投。リリーフ4投手がリードを守り切り、逃げ切った。「4番・DH」で出場した鈴木誠也外野手（31）は4打数無安打で4試合、16打席連続無安打となった。苦しんでつかんだ勝利だった。初回