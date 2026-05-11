ドジャース・大谷翔平投手（３１）から豪快アーチが消え、米メディアもいよいよ騒がしくなってきている。１０日（日本時間１１日）に本拠地ロサンゼルスで行われたブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。結果は空振り三振、二直、中飛、一ゴロの４打数無安打でチームも２―７で完敗した。１番打者は言うまでもなく打席数が最も多く回る。中でも初回の第１打席は相手バッテリーも?逃げ場?がなく、勝負せざるを得ない状況に追