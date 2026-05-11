先週末も、森保ジャパンの選手たちが欧州各国リーグでプレーした。イングランド・プレミアリーグでは、ＭＦ三笘薫（ブライトン）が、ウルバーハンプトン戦（３―０）で左太もも裏付近を痛め、後半１３分に途中交代。日本代表は今月１５日に北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバーを発表するが、本大会を１か月後に控え、影響は避けられない負傷とみられる。鎌田大地（クリスタルパレス）はエバートン戦（２―２）でフル出場