同胞のチームメイトが大活躍した一方で、旗手怜央は再び存在感を示すに至らなかった。５月10日のスコットランドリーグ第36節、セルティックは宿敵レンジャーズに３−１で勝利した。前田大然が圧巻のバイシクル弾を２ゴールと活躍している。公式戦６試合連続でベンチスタートとなった旗手は76分から出場。４試合ぶりにピッチに立ったが、この６試合でプレー時間は31分間にとどまった。同じく今シーズン終了後の去就が取りざ