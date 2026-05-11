現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央が所属するセルティックが宿敵レンジャーズとホームで対戦。３−１の逆転勝利を飾った。この“オールドファーム”で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、直近の公式戦３戦連発中だった前田だ。１−１で迎えた53分、左サイドを抜け出したキーラン・ティアニーのクロスに反応。ワンタッチで上手く流し込んで勝ち越しゴールを奪う。圧巻だったのは、その