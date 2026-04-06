日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団によるプロ野球実行委員会が６日、都内で行われた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で新たに採用され、侍ジャパンの国内組が苦戦したピッチクロックやピッチコム（サイン伝達機器）導入の検討については今回は議題には挙がらなかった。ＮＰＢの中村勝彦事務局長は今回のＷＢＣに出場した１２球団の選手、コーチへのヒアリングを行っていることを明かし「大会を通じての感