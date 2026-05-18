ぺこぱの松陰寺太勇が、スパイ防止法をめぐる発言で波紋を呼んでいる。それは、5月16日放送の『池上彰のニュースそうだったのか！！』（テレビ朝日系）での一幕だった。「池上彰さんは『スパイ防止法』について、『個人のプライバシーよりも情報収集が優先されるのではないか、基本的人権を心配する声もあがっている』と解説。一方で、政府はそうはならないと説明していることも伝えました。すると、松陰寺さんは『前もこうい