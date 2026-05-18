チーズガーデンから、夏の訪れを感じさせる季節限定スイーツ『御用邸パイナップルチーズケーキ』が2026年5月27日（水）より登場します。パイナップルの甘酸っぱさと濃厚なチーズのコクが重なり合う、爽やかでフルーティーな味わいが魅力♡さらに、カフェ限定パフェや人気の柑橘フィナンシェもラインナップし、初夏のティータイムを華やかに彩ります。 パイナップル