三村財務官発言で円安一服、トランプ発言でのドル高一服も見られた＝東京為替概況 先週末に節目の160.00円を超え、160.41円を付けたドル円。週末にイエメンの親イラン武装組織フーシ派がイスラエルへのミサイル攻撃を行ったことなどが有事のドル買いを誘い、週明けのドル円は160.46円と金曜日の高値を更新する動きを見せた。先週末は1.1500ドル手前の買いが下値を支えたユーロドルが1.1488ドルを付けるなど