ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“超意味深”なメッセージを残した。ヒカキンは28日の午後5時ごろからライブ放送を開始。しかし自身は姿を現さず、真っ暗な画面に波の音だけが聞こえてくるという“謎”の内容で、ファンから戸惑いの声が上がっていた。そして29日の午後5時には「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください」と