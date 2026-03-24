ベテラン３人──長友佑都（144キャップ）、南野拓実（73キャップ）、遠藤航（72キャップ）が不在のなか、日本代表の“経験値”は十分なのか。現地時間３月28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する日本代表28人のうち、40キャップを超える選手は限られている。最多は伊東純也の66キャップで、堂安律の62キャップが続く。そして40キャップ台は２人。47キャップの鎌田大地と、もうひとりが待望の復帰を果たした冨