「40キャップ以上はわずか４人」伊東純也、堂安律に続く“２人”は？【日本代表】
ベテラン３人──長友佑都（144キャップ）、南野拓実（73キャップ）、遠藤航（72キャップ）が不在のなか、日本代表の“経験値”は十分なのか。
現地時間３月28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する日本代表28人のうち、40キャップを超える選手は限られている。
最多は伊東純也の66キャップで、堂安律の62キャップが続く。そして40キャップ台は２人。47キャップの鎌田大地と、もうひとりが待望の復帰を果たした冨安健洋（42キャップ）だ。
一方でキャップ数が二桁未満のが９人。具体的には、早川友基、渡辺剛、鈴木淳之介、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介という顔ぶれだ。
キャップ数が全てではないが、かなりフレッシュなメンバー構成とも言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
現地時間３月28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する日本代表28人のうち、40キャップを超える選手は限られている。
最多は伊東純也の66キャップで、堂安律の62キャップが続く。そして40キャップ台は２人。47キャップの鎌田大地と、もうひとりが待望の復帰を果たした冨安健洋（42キャップ）だ。
一方でキャップ数が二桁未満のが９人。具体的には、早川友基、渡辺剛、鈴木淳之介、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介という顔ぶれだ。
キャップ数が全てではないが、かなりフレッシュなメンバー構成とも言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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