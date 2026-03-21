【モデルプレス＝2026/03/21】俳優の本田響矢が、21日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に生出演。女優の芳根京子と画面越しに共演し、話題を集めている。【写真】「めおと日和」芳根京子＆本田響矢が密着◆芳根京子＆本田響矢が画面越しに共演この日の放送では、同番組の後に生放送されるゲーム番組「超タッグ祭」（ひる2時〜）のスタジオと中継を実施。出演者を紹介する中「本田響矢さん！ドラマで共演し