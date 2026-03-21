芳根京子＆本田響矢「王様ブランチ」画面越しの共演が話題「めおとコンビ尊すぎる」「お互い手振ってるの泣ける」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/21】俳優の本田響矢が、21日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に生出演。女優の芳根京子と画面越しに共演し、話題を集めている。
【写真】「めおと日和」芳根京子＆本田響矢が密着
この日の放送では、同番組の後に生放送されるゲーム番組「超タッグ祭」（ひる2時〜）のスタジオと中継を実施。出演者を紹介する中「本田響矢さん！ドラマで共演した芳根京子さんもスタジオにいらっしゃいます」と「超タッグ祭」のスタジオにいる芳根の姿が映された。本田が「頑張って」と言って手を振ると、芳根も笑顔で手を振り返し、共演者からは「お〜！」「うれしい！」などの声が上がっていた。
画面越しではあるものの、フジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025）で夫婦役を演じた本田と芳根の共演が実現。SNS上では「お互い手振ってるの泣ける」「他局なのに絡み見れてありがたい」「2人が並んでる姿に感動」「めおとコンビ尊すぎる」「ドラマのよう」「胸キュン」と言った声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「めおと日和」芳根京子＆本田響矢が密着
◆芳根京子＆本田響矢が画面越しに共演
この日の放送では、同番組の後に生放送されるゲーム番組「超タッグ祭」（ひる2時〜）のスタジオと中継を実施。出演者を紹介する中「本田響矢さん！ドラマで共演した芳根京子さんもスタジオにいらっしゃいます」と「超タッグ祭」のスタジオにいる芳根の姿が映された。本田が「頑張って」と言って手を振ると、芳根も笑顔で手を振り返し、共演者からは「お〜！」「うれしい！」などの声が上がっていた。
◆芳根京子＆本田響矢の画面越し共演に反響
画面越しではあるものの、フジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025）で夫婦役を演じた本田と芳根の共演が実現。SNS上では「お互い手振ってるの泣ける」「他局なのに絡み見れてありがたい」「2人が並んでる姿に感動」「めおとコンビ尊すぎる」「ドラマのよう」「胸キュン」と言った声が上がっている。（modelpress編集部）
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