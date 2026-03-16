すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のしゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの専門店「しゃぶ葉」が、期間限定で復活するラム肉や北海道の食材が楽しめる「春のラムしゃぶ北海道フェア」を3月19日から期間限定で実施します。【写真】なんですと！「春のラムしゃぶ北海道フェア」に“背徳”メニューが！“裏技”がコレです！同フェアでは、昨年の春に128万皿も食べられた、ニュージーランド・オーストラリア産のヘルシ