すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のしゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの専門店「しゃぶ葉」が、期間限定で復活するラム肉や北海道の食材が楽しめる「春のラムしゃぶ北海道フェア」を3月19日から期間限定で実施します。

【写真】なんですと！ 「春のラムしゃぶ北海道フェア」に“背徳”メニューが！ “裏技”がコレです！

同フェアでは、昨年の春に128万皿も食べられた、ニュージーランド・オーストラリア産のヘルシーで優しい味わいの「ラムしゃぶ」が食べ放題で復活し、「ラムしゃぶ 食べ放題コース」「ラムしゃぶ＆国産牛 食べ放題コース」が登場。“ジンギスカン風”が楽しめる「ジンギスカンだれ」も楽しめます。

両コースは、「北海道味噌（みそ）だし」になっていて、北海道産の「じゃがいも」、コーンも食べ放題。プラス165円（以下、税込み）で北海道産「帆立（ホタテ）」、プラス110円で「モッツァレラチーズ」をコースに追加することが可能。プラス30円で追加で「バター」のトッピングもできます。アレンジして「札幌味噌らぁ麺」も作れるということです。

「ラムしゃぶ 食べ放題コース」の価格は、平日ランチが2969円（以下、税込み）、平日ディナーが3629円。土日祝はプラス220円。また、小学生は1099円、幼児は無料。

また、デザートコーナーに専用のパフェカップが新登場する上、「チョコスプレー」が常設化。ソフトクリームにフルーツなどを入れて“自分だけのオリジナルパフェ”が手軽にできるようになります。

※価格は店舗によって異なります。