俳優の杉浦太陽、タレントの辻希美、2人の長女でインフルエンサーとして活動する希空が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演。親子3人でのイベント共演が実現した。(左から)杉浦太陽、希空、辻希美希空がステージに登場した直後、杉浦と辻が現れて娘の横に立つと、会場は「えええ!」とまさかの親子共演にどよめきが。3人はそのままランウェ