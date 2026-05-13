お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんがCMキャラクターを務める「ストッパ下痢止め」について、製造・販売元のライオンが2026年5月13日夜、「総合的に判断してプロモーションへの活用は当面見合わせています」とJ-CASTニュースの取材に明らかにした。高橋さんは「いじめ疑惑」について謝罪したことが波紋を広げ、11日にはライオンが「総合的に対応を検討」していることが報じられていた。CMへの起用は2010年から高橋さんをめぐ