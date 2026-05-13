映像制作会社の男が運転免許証を偽造したうえで、CM撮影のために訪れた青森市でレンタカーを借りたとして、警視庁に逮捕されました。有印公文書偽造・同行使の疑いで逮捕されたのは、映像制作会社「WOLFAGE」の社員・足立宰容疑者（39）です。足立容疑者は去年10月、運転免許証を偽造し、その翌月、CMの撮影のために訪れた青森市で偽造免許証を使ってレンタカーを借りた疑いがもたれています。警視庁によりますと、先月、東京・台