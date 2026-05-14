【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄がプロモーションキャラクターを務めるライオン「ストッパ下痢止め」の公式サイトで、13日までに高橋の写真掲載が取り下げられた。【写真】「いじめられていた」発言撤回した45歳人気芸人◆ サバンナ高橋「ストッパ下痢止め」広告削除高橋は、同製品のCMキャラクターを15年間務めてきたが、13日夜までに公式サイトのトップページから高橋の写真は削除された。◆高橋