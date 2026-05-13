お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯が、きょう13日から放送の日清食品「完全メシ」シリーズ新テレビCM『完全メシパーン篇』に出演することが決定。TBS系バラエティ『水曜日のダウンタウン』の名物コーナー「名探偵津田」で名コンビとしても話題になった2人がCMで初共演する。番組を飛び出した津田の躍進にSNSでは多くの反響が寄せられた。【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田森山は、『