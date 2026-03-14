〈「大変申し訳ない」松本洋平文科大臣が“W不倫”を国会で認めた！議員会館デートは「普通にお話を…」〉から続く「週刊文春」が3月11日に報じた松本洋平文部科学大臣の既婚女性とのW不倫関係。【画像】「週刊文春」が入手した松本氏が不倫相手を誘うLINE松本洋平文部科学大臣©時事通信社不倫認めるも…「高市大嫌い」発言は「記憶していない」松本氏は同日、衆院文部科学委員会で本報道について問われ、「内容につい