文化放送田中博之社長が19日、都内の同局で定例会見を行った。11日放送の「大竹まことゴールデンラジオ！」で作家適菜収氏が高市早苗首相を「令和のパンパン」と表現し、アナウンサーが謝罪した件について「遺憾に思う」とした。適菜氏は、高市首相の外交姿勢を「トランプのケツをなめるだけ」などと批判し「戦後のパンパンと同じ。だから令和のパンパン」。女性への差別的な表現の数々にSNSに多くの批判が寄せられ、田中社長は「