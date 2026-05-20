「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が19日夜、Xを更新。19日の国際市場で長期金利の指標の新発10年債の終値利回りが、記録の残る1998年12月以降で最高を更新する2・800％に及んだとの報道を引用し「一ケ月先の国家予算すら読めない政権と石油危機なのに補助金垂れ流してお金が足りないという戦略性の無さ。円が信用を失うのも当然の流れ」と、高市政権を痛烈に皮肉った。国債は、一般的に不人気な