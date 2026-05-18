憲法改正に前向きな姿勢を見せる高市早苗政権。一方で、パレスチナやイランへの攻撃を繰り返すイスラエルに対して「NO」を突きつけるデモ活動も全国各地で盛り上がりを見せている。2026年5月15日18時30分から20時にかけて、市民団体が阿佐ヶ谷駅（東京都杉並区）の南口広場で反戦や憲法改正反対を訴えるデモを開催し、1500人（主催者発表）が参加した。フリースピーチで訴え...「美術は平和じゃないとできません」この日は、一般的