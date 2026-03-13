北朝鮮で、金正恩総書記の娘・金ジュエ（主愛）氏に対する“帝王学”が着々と進められているのかもしれない。核とミサイルを国家の柱とする北朝鮮で、少女が軍事の最前線に立つ光景が、いま当たり前のように映し出されている。金正恩氏は3月10日、新型駆逐艦「崔賢」号から発射された戦略巡航ミサイルの試射を参観した。この試射には、米軍によるイラン最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイ師への「斬首作戦」後、初めての軍事活動